Corteo dei metalmeccanici a Genova | Rinnovo del contratto aumento dei salari e più sicurezza

Domani, venerdì 20 giugno, Genova si prepara a una giornata di grande fermento: il corteo dei metalmeccanici, partendo dai giardini Melis di Cornigliano alle 9, si unisce allo sciopero generale indetto da Cub, Sgb, Usb e Si-Cobas. Un momento cruciale per chiedere rinnovo contrattuale, aumenti salariali e maggior sicurezza sul lavoro. La città si mobilita, e il futuro dei lavoratori è al centro della scena.

Oltre allo sciopero generale indetto da Cub, Sgb, Usb e Si-Cobas (qui tutti i dettagli) domani, venerdì 20 giugno è anche il giorno della manifestazione regionale dei metalmeccanici a Genova. Il corteo partirà alle 9 dai giardini Melis di Cornigliano e si prevede dunque una giornata complicata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Corteo dei metalmeccanici a Genova: "Rinnovo del contratto, aumento dei salari e più sicurezza"

In questa notizia si parla di: corteo - metalmeccanici - genova - rinnovo

Niente rinnovo del contratto di lavoro, sciopero nazionale dei metalmeccanici con corteo regionale ad Ancona - Venerdì 20 giugno, Ancona si mobilita in difesa dei diritti dei lavoratori metalmeccanici con uno sciopero di 8 ore e un corteo regionale promosso da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Marche.

#Metalmeccanici, venerdì 20 giugno nuovo #sciopero nazionale (il quinto negli ultimi mesi) per il rinnovo del Contratto con manifestazione regionale a Firenze Info https://cgiltoscana.it/2025/06/18/metalmeccanici-il-20-giugno-nuovo-sciopero-per-il-contratto - X Vai su X

Corteo dei metalmeccanici a Genova: Per il rinnovo del contratto; Rinnovo del contratto bloccato, sciopero e corteo dei metalmeccanici a Genova; Sciopero dei metalmeccanici a Genova e alla Spezia per il rinnovo del contratto, corteo da Cornigliano alla P….

Rinnovo del contratto bloccato, sciopero e corteo dei metalmeccanici a Genova - “Confindustria pagaci il contratto” e “senza contratto c’è l’agitazione” con questi cori i lavoratori metalmeccanici sono scesi in piazza a Genova per chiedere il rinnovo del ... Secondo primocanale.it

Sciopero dei metalmeccanici a Genova e alla Spezia per il rinnovo del contratto, corteo da Cornigliano alla Prefettura - Genova – Giornata di cortei e protesta dei metalmeccanici in Liguria che scioperano a livello nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro. Da ilsecoloxix.it