Corso Diaz i negozi sfitti aumentano E se muore il centro storico si spegne anche l’anima di Forlì

Tema di preoccupazione e speranza si intreccia nel cuore di Corso Diaz, dove i negozi sfitti aumentano e il centro storico rischia di spegnersi. Un residente denuncia con occhi attenti e voce appassionata il lento declino di un’area simbolo della città. È un monito e un invito a riflettere: come possiamo invertire questa tendenza e riscoprire l’anima pulsante di Forlì? La risposta, forse, è nelle nostre azioni quotidiane.

Riceviamo e pubblichiamo: "Parlo da abitante di Corso Diaz, una delle vie centrali che ogni giorno vedo trasformarsi. E non in meglio. Passeggiando in questi giorni per le vie del centro — quelle che portano a Piazza Saffi, le più battute, le più “in vista” — si fa fatica a non notare un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Corso Diaz, i negozi sfitti aumentano. E se muore il centro storico, si spegne anche l’anima di Forlì"

