Corso da cassiere Iscrizioni aperte

Se sogni di entrare nel mondo della grande distribuzione, questa è la tua occasione! Le iscrizioni per il corso da cassiere sono ufficialmente aperte, con partenza prevista entro fine giugno-inizio luglio. In sole 80 ore al Centro di formazione Terragni di Meda, acquisirai competenze pratiche e tecniche per gestire cassa, allestire scaffali e offrire un servizio clienti impeccabile. Non perdere questa chance di potenziare il tuo futuro professionale!

Sono aperte le iscrizioni per il corso da cassiere nella grande distribuzione organizzata con partenza entro fine giugno-inizio luglio. Il corso avrà una durata di 80 ore e si terrà al Centro di formazione professionale Terragni di Meda in via Tre Venezie 63. Al termine i partecipanti saranno in grado di gestire la cassa degli esercizi commerciali, allestire gli scaffali e le zone promozionali, assistere la clientela e utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione di informazioni. I partecipanti impareranno a utilizzare il registratore di cassa, le casse automatiche e self-service. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corso da cassiere. Iscrizioni aperte

In questa notizia si parla di: corso - cassiere - iscrizioni - aperte

“Referendum Jobs Act: si vota, ma per cosa?” 4 giugno 2025, ore 14:30 – 17:30 Camera del Lavoro di Milano, Sala “De Carlini” – Corso di Porta Vittoria 1 Un pomeriggio di confronto giuridico e politico organizzato da AGAM - Associazione Giovani Avvo Vai su Facebook

Corso da cassiere. Iscrizioni aperte - Sono aperte le iscrizioni per il corso da cassiere nella grande distribuzione organizzata con partenza entro fine giugno- Scrive ilgiorno.it