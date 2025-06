Corsia preferenziale sul lungomare di Marina si attiva la telecamera | multe per i non autorizzati

Preparati a rispettare la corsia preferenziale sul lungomare di Marina: da sabato alle 9 entrerà in funzione una nuova telecamera che rileverà automaticamente le violazioni, senza bisogno di agenti sul posto. I trasgressori saranno sanzionati con multe salate semplicemente ignorando i cartelli. Una misura efficace per garantire un flusso più fluido e sicuro, ma attenzione: rispettare le regole è l’unico modo per evitare spiacevoli sorprese.

Niente più agenti sul posto, quindi attenzione ai cartelli per evitare una multa salata. A partire dalle 9 di sabato entrerà in funzione in modalità sanzionatoria la telecamera installata nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Corsia preferenziale sul lungomare di Marina, si attiva la telecamera: multe per i non autorizzati

In questa notizia si parla di: corsia - preferenziale - marina - telecamera

Torna la corsia preferenziale sul lungomare di Marina: ma la telecamera per le multe potrebbe arrivare in ritardo - Torna la corsia preferenziale sul lungomare di Marina, una soluzione che promette di alleggerire il traffico e migliorare la qualità delle soste.

Dal 21 giugno telecamera e multe in #vialedelleNazioni a #MarinaDiRavenna. Da domenica 15 giugno e fino all'1 settembre nuovamente istituita la corsia riservata a bus, taxi, ncc, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. https://www.lacronacadiravenna.it/ar Vai su Facebook

Corsia preferenziale sul lungomare di Marina, si attiva la telecamera: multe per i non autorizzati; Da sabato multe in arrivo per chi non rispetta la corsia preferenziale in viale delle Nazioni; Marina di Ravenna: da sabato attiva in modalità sanzionatoria la telecamera in viale delle Nazioni.

Marina di Ravenna: da sabato attiva in modalità sanzionatoria la telecamera in viale delle Nazioni - A partire dalle 9 di sabato 21 giugno, entrerà in funzione in modalità sanzionatoria la telecamera installata nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella ... Da ravennawebtv.it

Marina, torna la preferenziale. Nuova telecamera da 55mila euro per colpire i trasgressori - Nei festivi e prefestivi, fino al 1° settembre, dalle 9 alle 24, viale delle Nazioni sarà riservato al transito di mezzi pubblici e di soccorso. Lo riporta msn.com