Corsi fantasma all’Alto Calore esclusa la parte civile per una delle accuse

In un colpo di scena giudiziario, il Tribunale di Avellino esclude Alto Calore Servizi dalla costituzione di parte civile nel caso delle accuse di malversazione. Questa decisione apre nuovi scenari e solleva interrogativi sulla posizione dell’ente pubblico coinvolto. Scopriamo insieme le implicazioni di questa recente pronuncia e come potrebbe evolversi la vicenda, mantenendo alta l’attenzione sull’impatto per tutti gli attori coinvolti.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Lorenzo Corona, ha deciso di escludere Alto Calore Servizi S.p.A. dalla costituzione di parte civile in relazione al solo capo A del procedimento, che riguarda la presunta malversazione di erogazioni pubbliche contestata a persone. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Corsi fantasma all’Alto Calore, esclusa la parte civile per una delle accuse

In questa notizia si parla di: alto - calore - civile - corsi

Risorsa idrica, il Comitato "Uniamoci per l'acqua" incontra il direttore generale dell'Alto Calore - Il Comitato Uniamoci per l’Acqua di Grottaminarda ha incontrato ieri il nuovo Direttore Generale dell’Alto Calore Servizi, ingegnere Andrea Palomba.

, ’ A seguito dell’avviso di criticità per rischio di ondata di calore diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, a partire dalle ore 12:00 di oggi 16 luglio e per una du Vai su Facebook

Corsi fantasma all’Alto Calore, esclusa la parte civile per una delle accuse; Corsi fantasma all’Alto Calore, la società esclusa dalla parte civile solo per la malversazione; Alto Calore, inchiesta bis corsi fantasma: rinviata la decisione del gip.

Corsi fantasma all’Alto Calore, la società esclusa dalla parte civile solo per la malversazione - L’Alto Calore escluso dalla parte civile nel processo per i corsi fantasma solo per il capo A (la presunta malversazione contestata alle persone fisiche). Secondo irpinianews.it

Alto Calore, inchiesta bis corsi fantasma: rinviata la decisione del gip - Corsi fantasma bis all’Alto Calore, rinviata la decisione per quattro imputati al 19 giugno. Da ilmattino.it