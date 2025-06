Corsi di Medicina senza test d'ingresso | quando aprono le iscrizioni per il primo semestre senza numero chiuso

Se sogni di intraprendere una carriera nel campo medico senza dover affrontare il stress dei test d'ingresso, questa è una notizia da non perdere. Il 23 giugno si aprono ufficialmente le iscrizioni per il primo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, con un'importante novità: l'eliminazione del numero chiuso. Una grande opportunità per tanti aspiranti medici italiani, che ora possono finalmente fare il primo passo verso il loro futuro. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il prossimo 23 giugno si aprono le iscrizioni per il primo semestre dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinari. Dopo l'approvazione della riforma Bernini si tratta del primo semestre aperto, senza test d'ingresso. Sarà possibile iscriversi fino a fine luglio. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: primo - medicina - semestre - corsi

Tumore al polmone, a Bari somministrato il primo vaccino a mRna: "Una pagina di storia della medicina" - A Bari, all'Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’, è stato effettuato il primo vaccino a mRNA contro il tumore del polmone in Puglia, segnando una storica tappa nella medicina oncologica.

Pubblicato il CALENDARIO LEZIONI DEL 2° SEMESTRE ? Car3 student3, vi informiamo che è disponibile il calendario delle lezioni del 2° semestre per l’a.a 2022/2023 per tutti i corsi di laurea del dipartimento. Potete visionare il calendario settimanale al Vai su Facebook

Corsi di Medicina senza test d'ingresso: quando aprono le iscrizioni per il primo semestre senza numero chiuso; Come funzionerà il nuovo accesso ai corsi di laurea in medicina; Medicina 2025, via libera ufficiale alla riforma: date iscrizioni ed esami, graduatoria nazionale, tutto quello che devi sapere.

Corsi di Medicina senza test d’ingresso: quando aprono le iscrizioni per il primo semestre senza numero chiuso - Il prossimo 23 giugno si aprono le iscrizioni per il primo semestre dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinari ... fanpage.it scrive

Test di medicina 2025, stop all’esame di ammissione e primo semestre libero - Novità per il test di medicina 2025: cosa cambia in questo anno accademico? Come scrive ildigitale.it