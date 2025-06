Corsi di Medicina senza test d’ingresso | le novità per il primo semestre

Se sogni di intraprendere una carriera nel campo della salute senza il tradizionale test d'ingresso, questa notizia ti riguarda da vicino. Dal 23 giugno, con l'apertura delle iscrizioni sui portali ufficiali, potrai accedere ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria grazie a un sistema innovativo e piĂą aperto, frutto della riforma Bernini. Scopriamo insieme tutte le novitĂ e come prepararti al meglio per questa opportunitĂ storica.

Il 23 giugno prossimo si apriranno le iscrizioni per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, dando il via al primo semestre senza numero chiuso, un cambiamento storico dovuto alla riforma Bernini. Scopriamo come funziona il nuovo sistema di accesso. Le iscrizioni: quando e come. A partire dal 23 giugno, sarĂ possibile iscriversi sul sito di Universitaly per il primo semestre dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Il termine ultimo per iscriversi è fissato per la fine di luglio. Gli studenti dovranno indicare la sede preferita e un corso affine, nel caso non superassero gli esami del primo semestre.

