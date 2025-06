Corsi di alta formazione post diploma | nuove opportunità nell' Aerospazio e Mobilità Sostenibile

giovani talenti verso carriere all’avanguardia nel settore aerospaziale e della mobilità sostenibile. In un contesto di crescita e innovazione, questa opportunità formativa rappresenta il primo passo concreto verso un futuro ricco di sfide e successi, contribuendo a plasmare il progresso tecnologico del Sud Italia e del Mediterraneo. Scopri come il tuo talento può fare la differenza in un settore in continua evoluzione.

In una Puglia che aspira a crescere e diventare pioniera di sviluppo tecnologico e innovativo nel Sud Italia e anche nel Mediterraneo, ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio offre alta formazione che si traduce in lavoro. Percorsi biennali che puntano a sviluppare competenze specifiche spingendo i.

