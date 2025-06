Corruzione in Sicilia indagato il presidente dell' Ars Galvagno Nel mirino due finanziamenti

Un’ombra di corruzione si abbatte sulla Sicilia, coinvolgendo il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, nel vortice di un’inchiesta che risale al 2003. Tra finanziamenti pilotati e favoritismi, la procura di Palermo mette sotto accusa un volto noto di FdI. Dopo aver respinto le accuse, il politico si trova sotto scrutinio, mentre il caso solleva interrogativi su trasparenza e integrità nella regione. Nel mirino della giustizia…

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, è indagato per corruzione. Lo scrive oggi Repubblica. I fatti risalgono al 2003: attraverso finanziamenti pilotati a imprenditori Galvagno, secondo la ricostruzione della procura di Palermo, avrebbe favorito due propri collaboratori. L'uomo politico di FdI è stato interrogato nei giorni scorsi e ha respinto le accuse.

