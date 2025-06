Corruzione e appalti truccati | inchiesta in provincia di Bari Indagato anche il sindaco di Gioia del Colle

Un'ombra di corruzione si estende nella provincia di Bari, coinvolgendo figure di rilievo come il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo. L'inchiesta, condotta con rigore dalla Guardia di Finanza, ha portato all'emissione di perquisizioni e all'iscrizione nel registro degli indagati di otto persone, tra cui esponenti politici e imprenditori. Una vicenda che scuote le fondamenta della trasparenza amministrativa, aprendo un capitolo cruciale sulla legalitĂ e il buon governo.

Corruzione e appalti truccati. La procura di Bari ha emesso decreti di perquisizione personale nei confronti di otto persone, tra cui il sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo (FdI, nella foto), indagate, in concorso tra loro e a vario titolo, per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falso, turbata libertĂ degli incanti e traffico illecito di influenze. A quanto emerso nel corso dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e iniziata nei mesi scorsi, gli indagati avrebbero infatti percepito favori e tangenti in cambio della concessione di appalti: un collaudato sistema corruttivo attivato da pubblici ufficiali e imprenditori, finalizzato a condizionare le modalitĂ di scelta del contraente nell’ambito di alcune procedure di gara in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it