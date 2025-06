Corriere dello Sport | Napoli rivoluzione in attacco

Il Napoli si prepara a rivoluzionare la sua linea offensiva, puntando a un restyling totale sotto la guida di Antonio Conte. La richiesta di rinforzi non è casuale: serve una vera e propria rifondazione per consolidare il talento e la competitività del team. Ngonge e Simeone sono in uscita, Raspadori è in bilico, e i tifosi attendono con trepidazione le novità che cambieranno le sorti del club.

"> Conte chiede rinforzi offensivi: servono un centravanti e due esterni. Ngonge e Simeone in uscita, Raspadori in bilico. Non è solo un ritocco, nĂ© un semplice restyling: è una vera e propria rifondazione offensiva quella che il Napoli ha avviato su richiesta di Antonio Conte. Lo ha raccontato Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, spiegando come, nonostante uno scudetto recente, il club abbia chiuso l’ultima stagione con appena 59 gol in campionato – sesto attacco della Serie A – un dato che impone interventi mirati nel reparto avanzato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione in attacco”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - napoli - rivoluzione

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Alex Meret resta a Napoli: tutto pronto per il rinnovo Il Napoli ripartirà da Alex Meret anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è ormai tutto apparecchiato per il rinnovo contrattuale del portiere friulano, che sarà ancor Vai su Facebook

TUTTO FATTO Conte resta a Napoli Allegri torna al Milan Italiano-Bologna 2027 Juve, Giuntoli rischia Inter, Inzaghi per la storia ? La prima pagina di venerdì 30 maggio ? #CorrieredelloSport Vai su X

Rivoluzione Napoli, dal portiere alla punta, ecco tutti gli obiettivi di Conte; CdS - Rivoluzione Napoli a centrocampo: Billing non verrĂ riscattato, previsti altri 3 addii; Calciomercato Napoli, i nomi degli otto acquisti per la Champions League.

CdS - Rivoluzione Napoli a centrocampo: Billing non verrà riscattato, previsti altri 3 addii - Ci saranno parecchi movimenti in entrata ed uscita per quanto riguarda il centrocampo degli azzurri. Si legge su msn.com

Corriere dello Sport: “Milan-Napoli, sfida per Darwin Nuñez: duello da 60 milioni tra Allegri e Conte” - La quinta giornata di campionato, in programma il weekend del 28 settembre, vedrà Mila ... Secondo napolipiu.com