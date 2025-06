Corriere dello Sport | Napoli doppio colpo dal Bologna

Il Napoli accelera sul mercato e punta dritto a rinforzare le corsie offensive. Con un occhio attento alle trattative, la squadra di Conte si prepara a mettere sul piatto un doppio colpo dal Bologna, con Dan Ndoye in cima alla lista. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rosa e mantenere alta la competitività . Il futuro azzurro si fa sempre più interessante: scopriamo insieme i dettagli di questa strategia vincente.

Conte spinge per averlo già a Dimaro. Manna prepara l'offerta anche per Beukema. Possibile inserimento di Zanoli nella trattativa. Il Napoli accelera sul mercato. Il nome in cima alla lista di Giovanni Manna e di Antonio Conte per rinforzare le corsie offensive è Dan Ndoye, esterno svizzero classe 2000 del Bologna. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l'attaccante è la priorità assoluta per il nuovo corso tecnico azzurro, tanto che il ds sta lavorando per consegnarlo al tecnico già in tempo per il ritiro di Dimaro Folgarida.