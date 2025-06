Corriere dello Sport – Lazio ufficiale il rinnovo di Vecino | il comunicato

Lazio ancora protagonista: ufficiale il rinnovo di Vecino! Dopo l’entusiasmo per Pedro, la società biancoceleste conferma un altro elemento chiave della rosa. Il centrocampista uruguayano ha rinnovato fino al 2027, rafforzando così il progetto di Maurizio Sarri. Con due gol e cinque assist in stagione, Vecino si conferma pilastro imprescindibile. La Lazio si prepara a una nuova sfida, certa della qualità e della determinazione del suo capitale umano.

