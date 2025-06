Corriere dello Sport – Dzeko visite mediche per la Fiorentina | poi la firma

Edin Dzeko sta per iniziare una nuova avventura in Serie A con la Fiorentina, segnando un ritorno atteso dai tifosi. Dopo aver lasciato il Fenerbahçe, l’attaccante bosniaco ha già affrontato le visite mediche a Roma, prontissimo a vestire la maglia viola. L’ufficialità è dietro l’angolo: l’ex Roma e Inter si prepara a scrivere nuovi capitoli nella sua carriera. La sua firma ufficiale sancirà un grande colpo di mercato per la Viola.

Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del CdS: Tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Edin Dzeko con la maglia della Fiorentina. L'attaccante bosniaco ex Roma e Inter ha lasciato il Fenerbahce, dove ha trascorso le ultime due stagioni, per tornare a giocare in Serie A. Ieri è atterrato a Fiumicino, oggi la giornata è iniziata presto nella Capitale con le visite mediche di rito. Alle 7 Dzeko è arrivato al Policlinico  Gemelli per la prima tranche di test, subito dopo le visite a Villa Stuart,  terminate poco prima delle 12. Un grande sorriso è spuntato sul suo viso alla domanda: "Sei pronto per Firenze?".

