Corpus Domini la processione giungerà alla Chiesa di San Benedetto | il percorso

Prepariamoci a vivere un momento di profonda devozione e tradizione: domenica 22 giugno, l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio celebra il Corpus Domini con una solenne messa in Cattedrale alle 17.30, presieduta dal vescovo Gian Carlo Perego. Dopo la liturgia, i fedeli si uniranno in una suggestiva processione verso la chiesa di San Benedetto, percorrendo un cammino ricco di spiritualità e comunità. Un’occasione unica per rinforzare il senso di appartenenza e fede.

L'appuntamento per i fedeli è domenica 22 giugno. In occasione della festa del Corpus Domini, l'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio celebra l'evento religioso con una messa in Cattedrale alle 17.30, che sarà presieduta dal vescovo Gian Carlo Perego. A seguire, è prevista la tradizionale processione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Corpus Domini, la processione giungerà alla Chiesa di San Benedetto: il percorso

In questa notizia si parla di: corpus - domini - processione - giungerà

19 giugno, la Toscana celebra il Corpus Domini: messe solenni e processioni - Il 19 giugno, la Toscana si anima con celebrazioni liturgiche e processioni per il Corpus Domini, una delle festività più sentite nel cuore della devozione popolare.

Processione del Corpus Domini (anni che furono...) Vai su Facebook

Corpus Domini, la processione giungerà alla Chiesa di San Benedetto: il percorso; 29 maggio: festa del Corpus Domini; Infiorata sì, ma con la segatura: alle porte di Roma torna il coloratissimo appuntamento del Corpus Domini.