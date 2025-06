Corpus Domini il messaggio di speranza del vescovo | Guardiamo alla vita con fiducia

In un mondo spesso frenetico e incerto, il messaggio di speranza del Vescovo Orazio Francesco Piazza ci invita a riscoprire la fede e la fiducia nel cammino della vita. Durante la solenne processione del Corpus Domini a Viterbo, egli ha pregato per gli ammalati, le famiglie e chi ha perso la speranza, ricordandoci che guardare alla vita con fede può illuminare anche i momenti più difficili. Guardiamo alla vita con... fiducia e speranza infinita.

