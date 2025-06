Corposensibile cinema e screendance a Drupa Centre | Arrivati quasi cento film

Preparati a un viaggio emozionante nel mondo di Corposensibile, dove danza, performance e cinema si incontrano in un'inedita sinfonia creativa. Quattro giorni di proiezioni, scoperta e innovazione culmineranno sabato 21 giugno nella sfida tra dieci straordinari film selezionati tra oltre cento candidature provenienti da tutto il mondo. Un’occasione imperdibile per esplorare le frontiere dell'espressione artistica contemporanea, a cura dell’associazione culturale al...

Corposensibile, cinema e screendance a Drupa Centre: «Arrivati quasi cento film».

