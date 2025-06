Coppa Europa 2025 l’Italia dell’Atletica dei successi in gara | 51 Azzurri convocati

L’Italia dell’atletica leggera si prepara a infiammare Madrid con la Coppa Europa 2025, portando in gara 51 talenti azzurri tra cui campioni come Tortu, Iapichino e Furlani. Dopo il trionfo storico del 2023, gli atleti sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e orgoglio nazionale. La sfida è alle porte: tutti gli occhi sono puntati su di loro, pronti a conquistare nuovi record e vittorie memorabili.

Roma – Sta per tornare in gare la Nazionale Italiana di Atletica Leggera. Lo farà per la Coppa Europa del 2025, dopo lo storico trionfo di vittorie e della Classifica per Nazioni del 2023 (leggi qui). Sono 51 gli Azzurri convocati. Tra di essi Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Andy Diaz, Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu, Lorenzo Simonelli e Larissa Iapichino. La competizione si svolgerà dal 26 al 29 giugno a Madrid. Di seguito tutti i convocati azzurri (Fonte Fidalfidal.it), scelti dal direttore tecnico Antonio La Torre. UOMINI. 200 – 4×100 Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 4×100 Samuele CECCARELLI G. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

