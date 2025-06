Copiano in fiamme autocisterna di Gpl | l' ex statale 235 chiusa per rischio esplosione

Un principio di incendio ha scosso Copiano, in provincia di Pavia, quando un'autocisterna di GPL ha preso fuoco sulla ex Statale 235. La situazione, altamente rischiosa, ha portato alla chiusura temporanea della strada e all'evacuazione dell'area circostante, per prevenire una potenziale esplosione. Grazie all'intervento rapido delle squadre antincendio, si è evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l'importanza della prontezza in situazioni di emergenza.

Copiano (Pavia), 19 giugno 2025 - Principio d'incendio a un'autocisterna di Gpl in transito sulla ex-Statale 235 a Copiano, che si √® pure fermata nei pressi di un distributore di carburante. Non solo la strada √® stata chiusa, ma √® stata anche disposta l'evacuazione dell'area adiacente, per il rischio di esplosione. "Il tempestivo intervento delle squadre antincendio - riferiscono i vigili del fuoco - ha evitato il collasso della cisterna, contenendo i danni all'asse posteriore e ai pneumatici". L'allarme √® scattato verso le 15 di oggi, gioved√¨ 19 giugno, in via Circonvallazione a Copiano, lungo la ex-Statale Pavia-Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Copiano, in fiamme autocisterna di Gpl: l'ex statale 235 chiusa per rischio esplosione

