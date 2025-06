converse collabora con svarovski per la collezione ss25

Un ponte tra stile urbano e raffinatezza senza tempo, questa collezione SS25 di Converse x Swarovski promette di rivoluzionare il modo di indossare le sneaker, trasformandole in vere e proprie opere d’arte. Con un perfetto equilibrio tra audacia e eleganza, ogni paio racconta una storia di innovazione e lusso, invitando chi le indossa a brillare con autenticità e sicurezza. Preparati a scoprire come l’unione di due mondi possa creare qualcosa di straordinario, pronto a lasciare il segno nella moda mondiale.

Per la stagione SpringSummer 2025, Converse presenta una nuova collaborazione con Swarovski, lo storico marchio austriaco simbolo globale di eleganza e maestria nella lavorazione del cristallo. Un incontro inedito tra due universi distinti ma complementari: da un lato l’anima autentica e ribelle dello streetwear, dall’altro la brillantezza iconica del cristallo. Nasce così una capsule pensata per ridefinire il concetto di sneaker statement, capace di conquistare un pubblico sofisticato, attento alla qualità, al design e ai dettagli che fanno la differenza. Protagoniste della collezione sono due silhouette cult del mondo Converse: – la Chuck 70 Hi in Vintage WhiteBarely Grey – la Chuck 70 Ox in BlackVintage White Entrambi i modelli sono realizzati in canvas da 16 oz e interamente ricoperti da cristalli Swarovski argentati, applicati con dimensioni variabili per creare un effetto tridimensionale che cattura e riflette la luce. 🔗 Leggi su Lopinionista.it