Controlli dei carabinieri a Valle Aurelia | tre denunce per furto e sei ordini di allontanamento

Durante un'intensa operazione a Valle Aurelia, i carabinieri della compagnia Roma San Pietro hanno messo a segno un controllo senza precedenti, identificando oltre 700 persone e sequestrando merce rubata. La loro azione ha portato alla denuncia di tre individui per furto e all'emissione di sei ordini di allontanamento, rafforzando la sicurezza nella zona. Le autorità continuano le verifiche per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Roma, 19 giugno – Controlli serrati nella zona di Valle Aurelia da parte dei carabinieri della compagnia Roma San Pietro, che hanno identificato 710 persone e controllato 115 veicoli, denunciando tre persone per furto e notificando sei ordini di allontanamento per motivi di sicurezza. Un 36enne romano è stato sorpreso con un borsone contenente 17 capi d’abbigliamento rubati, per un valore stimato di circa 400 euro. I militari stanno verificando a chi appartenga la merce per restituirla. Sempre nella stessa zona, due giovani di origine bosniaca, rispettivamente di 16 e 19 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati con oggetti rubati poco prima da un’auto in sosta: gioielli, denaro proveniente dall’estero e dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Controlli dei carabinieri a Valle Aurelia: tre denunce per furto e sei ordini di allontanamento

