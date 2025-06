Controlli al concerto di Vasco a Napoli | sequestri di droga e gadget falsi 28 persone nei guai

falsi gadget. Durante le operazioni, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e oggetti contraffatti, mentre 28 persone sono state denunciate o arrestate. Un impegno importante per garantire la sicurezza dei fan e tutelare la legalità in una delle tappe più attese del tour di Vasco Rossi. La lotta contro il mercato nero e la criminalità organizzata prosegue senza sosta, perché la musica deve essere un momento di gioia e non di rischio.

In occasione del doppio appuntamento live di Vasco Rossi allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, il 16 e 17 giugno, la Guardia di Finanza ha rafforzato i controlli sul territorio, concentrandosi in particolare sul contrasto allo spaccio di droga, al commercio abusivo e alla vendita di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Controlli al concerto di Vasco a Napoli: sequestri di droga e gadget falsi, 28 persone nei guai

Vasco Rossi a Napoli, maxi-controlli della polizia municipale: i risultati - Vasco Rossi infiamma Napoli, ma l’atmosfera si arricchisce di attenzione e sicurezza grazie ai maxi controlli della polizia municipale.

