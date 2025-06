Controlli ai venditori ambulanti di Librino e Monte Po elevate sanzioni per 16mila euro

Controlli rigorosi e sanzioni salate: questa mattina, la polizia ha effettuato operazioni straordinarie a Librino e Monte Po per combattere l’abusivismo commerciale. Questi interventi mirano a tutelare il mercato legale e garantire sicurezza ai cittadini. Alla fine delle operazioni, sono state elevate multe per un totale di 16.000 euro, segnando un passo importante nella lotta contro l'illegalità. La città continua a rafforzare il suo impegno per un commercio più equo e trasparente.

La polizia ha coordinato una serie di controlli a tappeto effettuati, ieri mattina, in diverse zone della città per contrastare l’abusivismo commerciale, con particolare riferimento, in quest’occasione, ai quartieri di Librino e Monte Po. L’intervento è stato disposto dal questore per verificare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli ai venditori ambulanti di Librino e Monte Po, elevate sanzioni per 16mila euro

