Contro l' abbandono degli animali la concessionaria d' auto diventa pet friendly | Un gesto civile e necessario

Contro l'abbandono degli animali, una concessionaria d'auto si trasforma in pet friendly, dimostrando un impegno civile e innovativo. Questa nuova visione del fare impresa mette al centro le relazioni, siano esse con persone, territorio o animali, creando un modello che fa la differenza. Nel settore automotive nasce così un progetto dedicato a dipendenti e clienti: un’iniziativa che unisce sedi aziendali e comunità per promuovere un futuro più responsabile e solidale.

Una nuova visione del fare impresa. Un modello che mette al centro la relazione, che sia con le persone, con il territorio o con gli animali. Nel settore automotive nasce iun progetto pet friendly dedicato a dipendenti e clienti: un’iniziativa che unisce sedi aziendali e territorio per promuovere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Contro l'abbandono degli animali, la concessionaria d'auto diventa pet friendly: "Un gesto civile e necessario"

In questa notizia si parla di: animali - friendly - abbandono - concessionaria

Quali sono nuove regole pet-friendly in aereo, animali domestici in cabina - Negli ultimi anni, il dibattito sul trasporto degli animali domestici in aereo ha guadagnato attenzione, con numerose associazioni animaliste che sollevano preoccupazioni riguardo ai viaggi in stiva.

Contro l'abbandono degli animali, la concessionaria d'auto diventa pet friendly: Un gesto civile e necessario.

Infermieri in campo contro l'abbandono di animali - L'Ordine delle Professioni infermieristiche ricorda che «l'abbandono è un atto incivile e costituisce un reato ai sensi dell'articolo 727 del codice penale. Segnala ilgazzettino.it

Campagna contro l'abbandono degli animali - #lamiciziaèunacosaseria è il messaggio del nuovo video della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, perché tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non ... Lo riporta poliziadistato.it