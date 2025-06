Contributo economico sui prestiti | la Regione Sicilia proroga il termine al 30 settembre

Ottima notizia per le famiglie siciliane! La Regione Sicilia ha prorogato al 30 settembre la scadenza per presentare la domanda di contributo regionale, destinato a ridurre gli interessi sui prestiti al consumo per beni durevoli. Un’opportunità concreta per sostenere le spese di elettrodomestici, arredi e tecnologia. Non perdere questa occasione: il supporto è a portata di mano per chi ne ha bisogno.

La Regione Siciliana ha esteso i termini per presentare la domanda del contributo regionale destinato a ridurre gli interessi sui prestiti al consumo per l’acquisto di beni durevoli. L’iniziativa, rivolta ai cittadini con redditi medio-bassi, intende offrire un sostegno concreto alle famiglie che affrontano spese importanti per elettrodomestici, arredi e dispositivi informatici. Contributo per interessi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: contributo - prestiti - economico - regione

In un momento storico in cui il carovita morde i bilanci delle famiglie e le spese essenziali diventano sempre più difficili da sostenere, arriva una misura concreta e immediata dal governo regionale. La Regione Siciliana, attraverso l’Irfis, attiva un contributo stra Vai su Facebook

Contributo economico sui prestiti: la Regione Sicilia proroga il termine al 30 settembre; FRI Calabria; Finanziamenti Invitalia 2025: i bandi con contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato.

Prestiti, boom di domande per i contributi della Regione - Da ieri è già aperta una seconda finestra che permetterà di erogare gli aiuti relativi alle 2. Si legge su msn.com

Regione, via al rimborso degli interessi sui prestiti al consumo - Palermo – La Regione Siciliana interviene concretamente a sostegno delle famiglie con reddito medio- Lo riporta livesicilia.it