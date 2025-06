Contrasto alla criminalità e miglioramento della vivibilità | Comuni irpini firmano i Patti per la sicurezza urbana

Un passo deciso verso un futuro più sicuro e vivibile: i sindaci di 33 Comuni irpini si sono uniti questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, firmando i “Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata”. Un impegno concreto che rafforza il contrasto alla criminalità e valorizza la collaborazione tra istituzioni e cittadini. È l’inizio di un percorso condiviso per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.

