Continassa Juve | vittoria al debutto al Mondiale per Club contro l’Al Ain ora testa al Wydad Casablanca

Dopo un’esordiente vittoria per 5-0 contro l’Al Ain nel mondiale per club, la Juventus guarda ora con determinazione alla sfida contro il Wydad Casablanca. Tra infortuni, recuperi e probabili formazioni, la Continassa si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante avventura. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e le ultime novità sulla Juventus!

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha esordito vincendo 5-0 contro l’Al Ain al Mondiale per Club. Ora per i bianconeri testa al match contro il Wydad Casablanca, in programma domenica alle 18.00 italiane. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: vittoria al debutto al Mondiale per Club contro l’Al Ain, ora testa al Wydad Casablanca

