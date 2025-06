Contiene Viagra | la bevanda energizzante Nectar del Amor ritirata dal mercato spagnolo

Una bevanda energizzante e afrodisiaca che nascondeva un ingrediente inaspettato: il Viagra. L’AEMPS ha ritirato dal mercato spagnolo il “Nectar del Amor” dopo aver scoperto che conteneva sildenafil, un principio attivo di natura farmaceutica. Questa scoperta solleva importanti questioni sulla sicurezza e la regolamentazione dei prodotti sul mercato. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di controlli rigorosi per la tutela dei consumatori.

Doveva essere un drink energizzante e afrodisiaco, invece conteneva Viagra: l’Agenzia per i Medicinali e i Prodotti Sanitari (AEMPS) ha tolto dalla vendita il “Nectar del Amor” in quanto la bibita non è stata sottoposta a valutazione preventiva e all’immissione in commercio. Stando ai controlli effettuati dal Laboratorio di Controllo Ufficiale dell’AEMPS, la bibita energizzante contiene il principio attivo sildenafil, che le conferisce lo status di medicinale. “Questo principio attivo non è dichiarato sull’etichetta, che elenca in modo fuorviante una serie di vitamine e minerali, fornendo false informazioni sulla sua sicurezza “, si legge sul sito ufficiale dell’AEMPS. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Contiene Viagra”: la bevanda energizzante “Nectar del Amor” ritirata dal mercato spagnolo

