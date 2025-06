Conte prepara la piazza anti Nato e inguaia il Pd | così punta alla testa del fronte pacifista

In un momento di grande tensione internazionale, Conte scuote lo scenario politico europeo convocando un contro-summit a L’Aja per contrastare il riarmo NATO, mentre il Pd si frammenta. La sua iniziativa attira adesioni da tutta Europa, alimentando il fronte pacifista e mettendo in crisi le divisioni interne. Il suo gesto potrebbe cambiare gli equilibri, ponendo la piazza al centro del dibattito sul futuro della pace.

Conte chiama a raccolta le sinistre europee contro il riarmo: propone un contro-summit a L’Aja nei giorni del vertice Nato. Mentre il Pd si spacca, arrivano adesioni da tutta Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte prepara la piazza anti Nato e inguaia il Pd: così punta alla testa del fronte pacifista

In questa notizia si parla di: conte - nato - prepara - piazza

Spese per armi ed esercito, all’Italia servirebbero 100 miliardi per soddisfare la Nato. Conte: “Follia”. Giovedì Rutte incontra Meloni - In vista dell’atteso incontro tra Giorgia Meloni e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, riflettiamo sugli ingenti investimenti richiesti all’Italia per la difesa.

Piazza Mercato si prepara ad accogliere una nuova icona d’arte contemporanea Napoli si conferma ancora una volta crocevia di cultura, arte e innovazione. Questa volta lo fa con l’arrivo di una scultura monumentale che non passerà inosservata: “Oh!”, un Pi Vai su Facebook

Conte prepara la piazza anti Nato e inguaia il Pd: così punta alla testa del fronte pacifista; La sinistra prepara un sabato iraniano, il Pd trema. Anche Delrio contro la deriva ellytaria: Assurdo attaccare la Nato...; Napoli prepara la festa con bus scoperti e scuole chiuse: il percorso.

Conte prepara la piazza anti Nato e inguaia il Pd: così punta alla testa del fronte pacifista - Conte chiama a raccolta le sinistre europee contro il riarmo: propone un contro- ilgiornale.it scrive

Conte sfida la Nato. Chiama i progressisti all'Aia contro il rialzo delle spese militari - Mette insieme sinistra radicale e filorussi per fermare il riarmo il 24 giugno. Da huffingtonpost.it