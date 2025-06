Conte | Nell’anno in cui non ho allenato ho studiato tanto per evolvermi

Domani, venerdì 20 giugno, su Sky Sport andrà in onda il secondo episodio di "Conte racconta", uno sguardo esclusivo sul percorso del tecnico del Napoli. In questa puntata, Conte si apre sulla stagione appena conclusa, tra vittorie e innovazioni tattiche, e rivela come l’anno di inattività gli abbia permesso di studiare e migliorarsi. Un racconto autentico di passione, sfide e crescita, che non puoi perderti!

Domani, venerdì 20 giugno, su Sky Sport andrà il secondo episodio di "Conte racconta", in cui il tecnico del Napoli si racconta. Conte ha parlato della stagione appena vissuta in azzurro, con la vittoria del quarto scudetto, e i cambiamenti tattici adottati. Conte: «Il Napoli aveva delle criticità, nell'anno in cui non ho allenato ho studiato tanto per evolvermi». Il giornalista di Sky fa riferimento alle tattiche ibride adottate dall'allenatore in questa stagione. E Conte ha specificato: « Partiamo in ritiro a Dimaro con il 3-4-2-1, perché avevano preso 56 gol l'anno prima e avevano criticità a livello tattico e psicologico.

