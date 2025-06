Conte | Nella prima partita con la Juventus persero per colpa mia e Trapattoni | Tanto qui starai diversi anni

Domani, 20 giugno, su Sky Sport andrà in onda il secondo episodio di?????????????????? –????????????????????, un racconto intimo e coinvolgente del tecnico del Napoli. Antonio Conte condivide ricordi e aneddoti che hanno segnato la sua carriera, tra cui un episodio con Trapattoni: “Nella prima partita con la Juventus persi per colpa mia, Trapattoni mi disse: ‘Tanto qui starai diversi anni’”. Un viaggio nel calcio fatto di passione, sfide e insegnamenti.

Domani, 20 giugno, andrà in onda su Sky Sport il secondo episodio di?????????????????? –????????????????????, in cui il tecnico del Napoli si racconta. Conte: «Nella prima partita con la Juventus persero per colpa mia, Trapattoni mi disse: “Tanto qui starai diversi anni”». E in questo frangente, Conte rivela un aneddoto sull’ex allenatore Trapattoni: «La prima partita che mi ha fatto giocare contro il Monaco, noi non facevamo le coppe e facevamo quindi durante la settimana le partite internazionali. Eravamo 0-0 e mi capita una palla nella nostra metà-campo, faccio un passaggio dietro a Tacconi ma non vedo che lui era abbastanza basso; il calciatore del Monaco intercetta il pallone, salta Tacconi e perdiamo 1-0. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «Nella prima partita con la Juventus persero per colpa mia, e Trapattoni: “Tanto qui starai diversi anni”»

