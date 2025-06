Conte | Mentre Nato si riunisce per riarmo noi saremo all' Aia per dire no a folli spese militari

Mentre la Nato si prepara a discutere un aumento delle spese militari fino al 5% del Pil, noi sceglieremo di essere all’Aia, nella sede del Parlamento olandese, per opporci a questa folle corsa al riarmo. Con oltre 400 miliardi di euro all’anno destinati ai Paesi europei della Nato, è il momento di chiedere un investimento più saggio, che tuteli sanità, ricerca e lavoro. La lotta contro le spese superflue in difesa può fare la differenza per tutti noi.

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2025 "Mentre il 24 e 25 giugno la Nato si riunirà a L'Aia per decidere se aumentare le spese militari fino al 5% del Pil, noi ci ritroveremo a L'Aia, nella sede del Parlamento olandese, per un confronto con altre forze politiche europee per dire no alla folle corsa al riarmo. Si parla di 400 miliardi all'anno solo per i Paesi Nato europei. Questo significherebbe tagli per sanità, ricerca, tutela del lavoro, infrastrutture, istruzione. I nostri figli ce ne chiederanno conto. Dobbiamo fare di tutto per contrastare queste politiche scellerate" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: nato - riarmo - dire - spese

Il conto nascosto della corsa al riarmo lo paga il clima: con l’aumento delle spese militari Nato 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno in atmosfera - L'aumento delle spese militari legate al riarmo europeo sta avendo un impatto devastante sul clima, con circa 200 milioni di tonnellate di CO2 in più nell'atmosfera ogni anno.

Saranno settimane di dura battaglia contro la follia del Riarmo fra Europa e vertice Nato: non possiamo permettere a Meloni di dire sì a spese record in armi in Italia mentre non si fa nulla su stipendi e carovita, mentre si taglia la sanità. Oggi ero a Bruxelles, do Vai su Facebook

TRUMP COMANDA, LA NATO ESEGUE, I VASSALLI OBBEDISCONO Ieri a Roma il segretario della NATO, Mark Rutte, è venuto a battere cassa. La finta sovranista Meloni, invece di dire un chiaro NO, ha parlato di “gradualità”. Tradotto: più spese militari com Vai su X

Riarmo per la Nato? All’Italia le spese militari al 5% del pil costano 145 miliardi l’anno; Conte: Mentre Nato si riunisce per riarmo, noi saremo all'Aia per dire no a folli spese militari; Conte: Mentre Nato si riunisce per riarmo, noi saremo all'Aia per dire no a folli spese militari.

Conte: 'Progressisti si riuniscano a L'Aia per dire no al riarmo' - "Se la proposta di aumentare le spese del comparto della difesa fino al 5% del PIL venisse accolta i soli Paesi europei aderenti alla Nato spenderebbero oltre 500 miliardi di euro in più all'anno, ... Segnala msn.com

Conte: Mentre Nato si riunisce per riarmo, noi saremo all'Aia per dire no a folli spese militari - (Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2025 "Mentre il 24 e 25 giugno la Nato si riunirà a L'Aia per decidere se aumentare le spese militari fino al 5% del Pil, noi ci ritroveremo a L'Aia, nella sede del Par ... Da la7.it