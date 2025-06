Conte | I progressisti si riuniscano a L’Aia per dire no al riarmo

I progressisti si riuniscono a L'Aia per dire no al riarmo, un tema cruciale che divide opinioni e dirige il nostro futuro. Con una spesa militare che rischia di triplicare o quasi raddoppiare, le implicazioni sono enormi: cosa preferiamo, investire in pace o in armamenti? È un momento decisivo, un bivio storico che richiede scelte coraggiose e consapevoli. La domanda ora è: da che parte vogliamo stare?

ROMA – “Se la proposta di aumentare le spese del comparto della difesa fino al 5% del PIL venisse accolta i soli Paesi europei aderenti alla Nato spenderebbero oltre 500 miliardi di euro in più all’anno, quasi triplicando la spesa attuale. Se questo aumento venisse contenuto al 3,5% del PIL, la spesa salirebbe di 270 miliardi. Siamo di fronte a un bivio storico, a un’urgenza che impone di scegliere da che parte stare”. E’ la lettera-appello che il leader M5s, Giuseppe Conte, lancia dalle pagine on line del Corriere della Sera e del Fatto Quotidiano per chiedere negli stessi giorni del vertice Nato un confronto pubblico ai leader dei partiti progressisti europei da svolgere proprio a L’Aia nei giorni del vertice atlantico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conte: “I progressisti si riuniscano a L’Aia per dire no al riarmo”

