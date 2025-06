Conte e la solitudine dell’allenatore | Sono rassegnato a essere solo Corsera

Antonio Conte, simbolo di passione e vittoria nel calcio italiano, si confessa in un’intervista esclusiva a 7, il magazine del Corriere. Tra ricordi di trionfi e riflessioni sulla sua carriera, l’allenatore dei cinque scudetti rivela un lato spesso nascosto: la solitudine che accompagna il suo successo. Un’immagine intima e intensa di un uomo che, nonostante le vittorie, si sente talvolta solo. La sua storia ci invita a riflettere sul prezzo della leadership.

Il Corriere della Sera fornisce l’anticipazione dell’intervista ad Antonio Conte su 7 il magazine del quotidiano. L’intervista uscirà domani. Ecco cosa scrive il Corsera con Monica Scozzafava: L’allenatore dei cinque scudetti, fresco del tricolore con il Napoli, si è concesso in una intervista esclusiva per la copertina di 7, il settimanale del Corriere, domani in edicola e in edizione digitale. È stato in giro per il mondo senza farsi travolgere dall’inevitabile sconforto della solitudine. «Ma sono rassegnato ad esser solo — ammette — un allenatore deve esserlo, ha un suo staff, si confronta, ascolta ma alla fine ogni decisione viene presa da me, nel bene e nel male». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte e la solitudine dell’allenatore: «Sono rassegnato a essere solo» (Corsera)

