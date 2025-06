Conte commosso la confessione | Questa è stata la più grande rinuncia della mia vita

Antonio Conte, protagonista di un’intensa confessione al Corriere della Sera, ha rivelato che questa 232ª partita rappresenta la sua più grande rinuncia. Un momento di profonda emozione per l’allenatore dell’anno, che si apre senza riserve in un’intervista da leggere tutta nel settimanale 7. Domani, il settimanale sarà disponibile in versione digitale: scoprite cosa ha condiviso Conte e come questa scelta abbia segnato un punto di svolta nella sua carriera.

L'allenatore dell'anno si ha parlato al Corriere della Sera per il settimanale 7, in cui si è raccontato non nascondendo l'emozione: l'estratto dell'intervista Nella giornata di domani, venerdì 20 giugno, sarà online in versione digitale il settimanale 7 del Corriere della Sera. Per il penultimo numero del mese di giugno, Antonio Conte ha rilasciato un'intervista di cui vi riportiamo un primo piccolo estratto. Eletto allenatore dell'anno, il leccese ha guidato il Napoli alla conquista dello scudetto numero 4 della storia partenopea e ha scelto di rimanere per sposare un progetto ambizioso. Con il duro lavoro, ha scritto l'ennesima pagina vincente della sua carriera, che lo ha visto trionfare e cadere come giocatore, per poi spiccare in panchina come allenatore vincente.