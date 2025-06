Contatti Usa - Iran per mettere fine al conflitto

In un momento cruciale per la pace, gli Stati Uniti e l’Iran intensificano i loro sforzi diplomatici. L’inviato speciale Steve Witkoff ha stabilito ripetute comunicazioni con il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, nel tentativo di negoziare una soluzione che possa mettere fine al conflitto. La diplomazia si fa strada, sperando di aprire un nuovo capitolo di dialogo e stabilità nella regione.

L'inviato speciale Steve Witkoff ha parlato diverse volte al telefono con il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica che metta fine al conflitto.

Netanyahu non esclude di voler uccidere Khamenei: "Non aggraverà il conflitto, ma ne porrà fine" - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sorprendentemente dichiarato che l'eliminazione di Ali Khamenei potrebbe mettere fine al conflitto con l'Iran, piuttosto che aggravarlo.

MEDIO ORIENTE | La Russia prosegue i suoi contatti con l'Iran, Israele e con il presidente americano Donald Trump, e ritiene che si possa arrivare a una soluzione del conflitto che garantisca gli interessi sia dell'Iran sia di Israele. Riunione delle Situation Roo Vai su Facebook

Israele accusa l'Iran: Usa bombe a grappolo | Teheran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Media: contatti diretti diplomatici con Usa; Guerra Israele-Iran, sesto giorno | 'La battaglia ha inizio' risponde Khamenei all'ultimatum di Trump. A breve un discorso tv alla nazione; Putin: pronto a incontrare Zelensky, ma alla fine dei negoziati.

Reuters, 'Iran e Usa hanno avuto contatti diretti' - L'Iran e gli Stati Uniti hanno avuto contatti diretti da quando sono iniziati gli attacchi di Israele. Riporta ansa.it

Putin: pronto a incontrare Zelensky, ma alla fine dei negoziati - Il leader russo non considera il riarmo della Nato come una “minaccia” per Mosca e sostiene che con Trump presidente Usa il conflitto non sarebbe scoppiato ... Secondo ilsole24ore.com