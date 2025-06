Consiglio Federale Spal esclusa | le squadre favorite per ripescaggio e riammissioni

Il Consiglio Federale ha preso una decisione sorprendente, escludendo la SPAL dal campionato di Serie C 2025/26 e lasciando le squadre favorite senza possibilità di ripescaggio o riammissione. Questa scelta, motivata dall’assenza di ricorso della società ferrarese, apre nuovi scenari e mette in discussione le regole tradizionali di accesso al campionato. Ma cosa significa davvero per il futuro del calcio italiano? Continua a leggere per scoprirlo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della riunione odierna, il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club ferrarese dal campionato di Serie C 202526. Il provvedimento, assunto a seguito della rinuncia da parte della società al ricorso contro l’esito dell’istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.C., dispone la necessità di un ripescaggio per la prossima stagione, che si aggiunge a una riammissione resa necessaria dall’avvio della procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese. “ Abbiamo preso atto delle comunicazioni della Covisoc e oltre al posto vacante lasciato dalla Lucchese ci sarà posto per almeno un ripescaggio – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – se ci sarà domanda potremmo avere una quarta seconda squadra in Serie C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio Federale, Spal esclusa: le squadre favorite per ripescaggio e riammissioni

In questa notizia si parla di: consiglio - federale - spal - esclusa

Lega: Roberto Vannacci e Silvia Sardone nominati vicepresidenti dal consiglio federale - Il Consiglio federale della Lega ha ufficializzato la nomina di Roberto Vannacci e Silvia Sardone come nuovi vice segretari del partito.

Un'altra estate complicata per i tifosi del Messina. Rischia seriamente di saltare la D, a causa delle tante scadenze federali disattese. Esclusa l'opzione di spostare titoli di D (a Barcellona e Milazzo si sono opposti giustamente). Le uniche opzioni per ripartire: b Vai su Facebook

SPAL esclusa dalla Serie C: deliberata la mancata concessione della Licenza Nazionale; Serie C, Spal esclusa dal campionato: gli scenari; Serie C 2025-2026, ufficiali le esclusioni di Lucchese e Spal: via a riammissioni e ripescaggi.

Consiglio Federale FIGC, la SPAL esclusa dalla Serie C: spazio ad un ripescaggio, toccherà all'Inter U23 - Nel corso della riunione odierna, il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club ferrarese dal campionato ... Lo riporta tuttoreggina.com

Ufficiale, SPAL esclusa dalla Serie C 2025/26: via libera all'Inter U23 - Il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL. Riporta calcioefinanza.it