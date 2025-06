Consiglio Comunale a Cava Avagliano RC | NO all’ASCCCA

Durante il Consiglio Comunale del 18 giugno 2025 a Cava Avagliano RC, la Consigliera Filomena Avagliano di Rifondazione Comunista ha espresso un deciso no all’Assemblea Speciale Consortile per i Servizi, sottolineando l'importanza di tutelare gli interessi dei cittadini e mantenere trasparenza e partecipazione nel processo decisionale. La sua posizione rappresenta un richiamo fondamentale alla cura delle esigenze della comunità locale e alla responsabilità amministrativa.

Durante il Consiglio Comunale del 18 giugno 2025, la Consigliera Comunale Filomena Avagliano, militante di Rifondazione Comunista ed ex Presidente della Commissione Pari Opportunità, ha espresso un fermo e motivato voto contrario alla costituzione dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Consiglio Comunale a Cava, Avagliano (RC): "NO all’ASCCCA"

