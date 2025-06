ConsStato ok multa Tim e Dazn per intesa su diritti calcio

Il Consiglio di Stato ha confermato l'ok alla multa a TIM e DAZN per l'intesa sui diritti del calcio, riaffermando le preoccupazioni antitrust emerse nel 2023. La decisione sottolinea come alcune clausole dell’accordo tra Dazn Limited e Telecom Italia siano state considerate restrittive della concorrenza, influenzando il panorama televisivo sportivo in Italia. Restano quindi in vigore le misure prese, con implicazioni significative per il mercato e i consumatori.

Resta complessivamente confermato l'impianto accusatorio che nel giugno 2023 portò l' Antitrust a qualificare come intesa restrittiva della concorrenza alcune previsioni dell'accorso tra Dazn Limited e Telecom Italia in vista della gara indetta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio per l'assegnazione dei diritti televisivi. L'ha deciso il Consiglio di Stato con una lunga e complessa sentenza pubblicata nell'ambito dei separati ricorsi in appello proposti sulla vicenda da Telecom Italia, Dazn Media Services e Dazn Limited, per contestare la decisione con la quale il Tar del Lazio nel maggio dello scorso anno aveva respinto i loro ricorsi, confermando le sanzioni a Tim di 760.

In questa notizia si parla di: stato - dazn - intesa - diritti

