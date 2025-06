Coni la sfida di Pancalli | Inclusione e rispetto Punto alla presidenza

Luca Pancalli, esempio di resilienza e passione, si candida alla presidenza con un messaggio chiaro: promuovere inclusione e rispetto in ogni ambito sportivo e sociale. La sua lunga esperienza, frutto di sfide personali e successi straordinari, lo rende il candidato ideale per guidare un cambiamento che abbatte barriere e costruisce ponti. È giunto il momento di trasformare i valori in azioni concrete, perché lo sport è di tutti e per tutti.

Roma, 19 giugno 2025 – Luca Pancalli è un uomo di spirito. "Una volta stavo in Basilica per un incontro con Giovanni Paolo II. All'arrivo del Papa un prelato intima: tutti i piedi! E io rispondo: avete già pronto un miracolo per me?" Luca Pancalli è disabile causa una caduta da cavallo. Era il 1981 e sognava l'Olimpiade nel pentathlon moderno. Dalla carrozzina ha continuato a competere: come atleta prima (nel nuoto, 15 medaglie ai Giochi), poi per venticinque anni al vertice del movimento paralimpico, che ha portato a successi e popolarità un tempo impensabili in un Paese come l'Italia. Allora è vero che lei è il candidato del Governo per la poltronissima del Coni? "Che fa, provoca?" Non è vero? "Non sono il candidato della politica se è questo che vuole intendere! Lo testimonia la mia vita di uomo di sport.

