Conferenza stampa Tudor post Al Ain Juve | La vittoria ci dà fiducia per il futuro dobbiamo migliorare in queste cose Sull’invito alla Casa Bianca…

Dopo l’entusiasmante vittoria contro l’Al Ain, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa, evidenziando la fiducia nel futuro e la volontà di migliorare. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, ma c’è ancora strada da fare. L’appuntamento con la Casa Bianca si avvicina, e i bianconeri sono pronti a sfidare nuove sfide, consapevoli che ogni progresso conta per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Conferenza stampa Tudor post Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni del mister bianconero dopo l'esordio con vittoria. L'allenatore della Juve Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Al Ain all'esordio per il Mondiale per Club. APPROCCIO ALLA PARTITA – «Il nostro approccio è sempre lo stesso: ci prepariamo al meglio e ora dobbiamo recuperare energie, perché abbiamo speso tanto. Questa partita ci dà fiducia per il futuro, ma conta solo la prossima». INCONTRO CON TRUMP – «Siamo stati invitati alla Casa Bianca, non è una cosa che capita tutti i giorni. È stato un piacere» COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo migliorare nelle preventive, subiamo troppo sui contropiedi, ma ho apprezzato il coraggio e la voglia di segnare.

