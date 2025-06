Conferenza stampa Kolo Muani post Al Ain Juve | Spero di restare in bianconero sto molto bene Tudor ha fiducia in me ora pensiamo alla prossima partita

Dopo la vittoria contro l’Al Ain, Kolo Muani si presenta con entusiasmo in conferenza stampa: parole di fiducia, ambizione e determinazione per il futuro bianconero. L’attaccante francese, entusiasta del rendimento della squadra e della fiducia di Tudor, si proietta già alla prossima sfida, mantenendo vivo il sogno di restare in bianconero e contribuire al successo della Juventus. Ecco tutte le sue dichiarazioni che fanno sognare i tifosi.

Conferenza stampa Kolo Muani post Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni dell'attaccante bianconero. Randal Kolo Muani ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve contro l' Al Ain ribadendo la sua volontà per il futuro. PAROLE – «Abbiamo giocato molto bene e iniziato benissimo il torneo. Sono molto felice per la vittoria e per i gol, ma ora pensiamo alla prossima partita. Tudor ha fiducia in me, mi piace giocare per i miei compagni e sacrificarmi. Siamo scesi in campo per vincere e questo risultato ci dà fiducia, ma non pensiamo ancora a dove possiamo arrivare. Voglio restare qui? Sì, sto molto bene, riesco a giocare e segnare, quindi spero di restare».

