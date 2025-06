Conferenza stampa Gattuso da nuovo ct dell' Italia | Convinto della qualificazione della Nazionale al mondiale in Serie A troppi stranieri - DIRETTA

Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico dell'Italia, si è presentato con entusiasmo alla conferenza stampa, circondato da Gravina e Buffon. Con determinazione, ha dichiarato: "È un sogno che si avvera", esprimendo la sua convinzione nella qualificazione al prossimo Mondiale. Tuttavia, ha anche affrontato il tema dello strapotere degli stranieri in Serie A, sottolineando l'importanza di valorizzare i talenti italiani. Un incarico carico di aspettative, che Gattuso intende affrontare con passione e impegno.

Gattuso si è presentato alla stampa come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Accanto a lui Gravina e Buffon Gennaro Gattuso si presenta alla stampa come nuovo ct della Nazionale. Nel corso della conferenza stampa, l'ex campione del mondo 2006 ha dichiarato: "È un sogno che si avvera, s.

Gattuso potrebbe tornare in Serie A, è in pole per sostituire Vanoli al Torino (La Stampa) - Gennaro Gattuso potrebbe tornare in Serie A, con il Torino che lo vede in pole position per sostituire Paolo Vanoli, sempre più distante dalla panchina granata a causa di diverbi con il presidente Urbano Cairo.

