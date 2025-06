Confcommercio Umbria in visita a Treviglio | Un modello da seguire per i distretti del commercio

Confcommercio Umbria in visita a Treviglio: un modello vincente che ispira le realtà italiane. La delegazione umbra, accolta dal sindaco Juri Imeri e dal presidente del Distretto Gabriele Anghinoni, ha potuto osservare da vicino come il Distretto del Commercio abbia trasformato il cuore della città, diventando un esempio virtuoso di rilancio dei centri storici. Questa collaborazione promette di portare nuove energie e idee innovative anche nelle realtà umbre, rafforzando il ruolo del commercio locale come motore di sviluppo e identità urbana.

Una delegazione di Confcommercio Umbria è arrivata a Treviglio per conoscere da vicino l'esperienza del Distretto del Commercio, considerato un esempio virtuoso a livello nazionale. L'incontro si è svolto nell'ambito del progetto 'Confcommercio Città', che punta a rilanciare i centri storici italiani. Ad accogliere i rappresentanti umbri c'erano il sindaco Juri Imeri, il presidente del Distretto Gabriele Anghinoni, i funzionari dell'ufficio Suap Luigi Fenaroli e Nadia Invernizzi, oltre a Giorgio Puppi per Confcommercio Bergamo. Treviglio è stata scelta per la sua capacità di crescita costante.

