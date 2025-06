Concorso secondaria PNRR1 le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO

Finalmente disponibili le graduatorie aggiornate del Concorso Secondaria PNRR1, un passo fondamentale per le assunzioni dal settembre 2025. Dopo mesi di attese e ritardi, le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, permettendo agli aspiranti docenti di pianificare il proprio futuro professionale. Insieme alle graduatorie residue dell’anno scolastico 2024/25 e a quelle del PNRR2 ancora in fase di sviluppo, si apre una nuova fase di opportunità e stabilità nel mondo della scuola italiana.

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: con grande ritardo arrivano le graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, e dunque utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425. A queste si aggiungeranno quelle del PNRR2, ancora in corso d'opera. L'articolo Concorso secondaria PNRR1, le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

