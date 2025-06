Concorso scuola PNRR1 pubblicata integrazione graduatoria fino al 30% dei posti A064 Sicilia

Se sei tra i vincitori o candidati interessati, è fondamentale conoscere le ultime novità sulla pubblicazione dell'integrazione della graduatoria del concorso scuola PNRR1 in Sicilia. L’USR Sicilia ha infatti annunciato l’aggiornamento che include fino al 30% dei candidati idonei nella graduatoria A064, secondo le direttive del Decreto Scuola. Scopriamo insieme cosa cambia e quali sono le prossime tappe di questo importante percorso.

E' l'USR Sicilia a pubblicare la prima graduatoria del concorso PNRR1 integrata fino al 30% di candidati idonei, secondo quanto indicato dal Decreto Scuola. La graduatoria interessata è la A064 del Concorso PNRR1 DDG n. 25752023. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - scuola - pnrr1 - graduatoria

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

Ciao a tutti, ci sono notizie in merito allo scorrimento della graduatoria AB25 del concorso pnrr1? Vai su Facebook

Concorso scuola PNRR1, pubblicata integrazione graduatoria fino al 30% dei posti A064 Sicilia; Assunzioni 2025/26, AVVISI USR con le graduatorie del concorso PNRR valide per le immissioni in ruolo (AGGIORNAMENTO 17 giugno); NUOVO DECRETO SCUOLA- NOVITA’ PER GLI IDONEI CONCORSI PNRR1 E PNRR2-.

Graduatorie di merito concorso PNRR1 “quando sarà pubblicata l’integrazione con gli idonei fino al 30%”? CHIARIMENTI - 45/2025, approvato in via definitiva lo scorso 4 giugno, presenta delle novità per le immissioni in ruolo a partire dall'anno 2025/26, e più significative dall'anno scolastico 2026/27. Come scrive orizzontescuola.it

Vincitori Concorso scuola PNRR1: cosa accade se non si supera l’esame finale del corso abilitante. Pillole di Question Time - Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stata analizzata una questione specifica riguardante il percorso post- Si legge su orizzontescuola.it