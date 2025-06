Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In aggiornamento

Il concorso PNRR 2 per la scuola secondaria si avvicina a passi da gigante: le nuove convocazioni per le prove orali e pratiche sono ufficialmente in corso, con le sessioni che partiranno a maggio. Dopo lunghe attese, questa fase rappresenta un'opportunità fondamentale per i candidati, che potranno dimostrare le proprie competenze e avanzare nel percorso di selezione. Restate aggiornati, perché ogni dettaglio farà la differenza!

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - scuola - secondaria - convocazioni

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

AGGIORNAMENTO 17 GIUGNO 2025 - A partire da maggio le convocazioni per la prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria. Ecco chi è ammesso e dove trovare i punteggi minimi. Vai su Facebook

Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] Vai su X

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche [In aggiornamento]; Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria [AGGIORNATO]; Concorso PNRR2, avvisi CONVOCAZIONI prove orali e pratiche (AGGIORNAMENTO 18 giugno).

Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - [PAGINA IN AGGIORNAMENTO] Il candidato riceve la convocazione nell’area personale della piattaforma “concorsi ... Da orizzontescuola.it

Calendario prova scritta concorso ordinario Insegnanti Religione Cattolica (IRC): ecco l’Avviso del Ministero con le date - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario della prova scritta del concorso per Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) ordinario. Riporta ticonsiglio.com