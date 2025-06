Concorso PNRR 1 | l’USR Sicilia integra la graduatoria A064 con il 30% di idonei

Il concorso PNRR 1 in Sicilia riserva grandi novità, con l’USR che ha aggiornato la graduatoria della classe di concorso A064, includendo il 30% di idonei. Questa iniziativa, prevista dal Decreto Scuola, rappresenta un’opportunità concreta per i docenti in cerca di nuove assunzioni. Scopriamo insieme come questa modifica apre nuovi orizzonti nel panorama dell’istruzione regionale e cosa significa per il futuro del settore.

