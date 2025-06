Concorso ordinario IRC 2025 | ecco le date ufficiali delle prove scritte di luglio AVVISI

Se sei tra gli aspiranti docenti pronti a mettersi in gioco, segna subito sul calendario le date ufficiali del Concorso Ordinario IRC 2025! Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti annunciato le prove scritte di luglio, con appuntamenti distinti per ogni ordine di scuola. È il momento di prepararsi al meglio: scopri tutte le info e assicurati di essere pronto per questa importante sfida!

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fissato il calendario per il concorso IRC. Le prove scritte si terranno a metà luglio 2025, con date distinte per la scuola dell'infanzia e primaria e per quella secondaria di primo e secondo grado.

