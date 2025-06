Concorso insegnanti di religione fissate le date delle prove scritta | 16 luglio per infanzia e primaria 17 luglio per scuola secondaria AVVISO

Se sei un aspirante insegnante di religione cattolica, segna le date in agenda: le prove scritte si svolgeranno a metà luglio 2025! Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario, con esami fissati il 16 luglio per infanzia e primaria, e il 17 luglio per la scuola secondaria. Prepara la tua strategia di studio e scopri tutti i dettagli per affrontare al meglio questa importante sfida!

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario delle prove scritte per le procedure concorsuali destinate agli aspiranti insegnanti di religione cattolica. Le prove si terranno a metà luglio 2025, con modalità e tempistiche differenziate per ordine e grado scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

